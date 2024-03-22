واتساب يتيح تثبيت 3 رسائل مهمة في المحادثات

لقد سهّل تطبيق WhatsApp تدوين الرسائل الأكثر أهمية من داخل المحادثة. أعلن كل من رئيس Meta Mark Zuckerberg ورئيس WhatsApp Will Cathcart على قنوات WhatsApp الخاصة بهما أنه ستتمكن الآن من تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل في الجزء العلوي من الدردشة، مما يتيح لك الوصول السريع إلى أي معلومات تريدها. كما لاحظت TechCrunch، يمكنك تثبيت رسالة واحدة فقط منذ إطلاق الميزة في ديسمبر وحتى الآن. ولكن مع هذا التحديث، قد لا تضطر بعد الآن إلى حفظ العناوين أو الوصفات التي تحصل عليها من الأصدقاء، على سبيل المثال، في ملفات ملاحظات منفصلة.

قام تطبيق المراسلة المملوك لـ Meta أيضًا بتحديث مركز المساعدة الخاص به ليعكس قاعدة الرسائل الثلاث الجديدة. لا يمكنك تثبيت الرسائل النصية فحسب، بل يمكنك أيضًا تثبيت الصور واستطلاعات الرأي، وستظل في أعلى الدردشة لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو شهرًا كاملاً. إذا قمت بتثبيت رسالة واحدة فقط، فسوف تظهر كشعار للدردشة. ولكن إذا قمت بتثبيت المزيد، فإن الشعار يعرض عدد الرسائل المثبتة، مع ظهور الرسالة الأحدث أولاً عند النقر عليها.

لتثبيت رسالة، ما عليك سوى الضغط عليها واختيار "تثبيت" واختيار المدة التي تريدها. يمكنك إزالة تثبيت الرسائل بنفس الطريقة إذا كنت لا تريد رؤيتها في الجزء العلوي من الدردشة بعد الآن قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته. في شهر ديسمبر الماضي، قدم تطبيق WhatsApp أيضًا رسائل صوتية تدمر نفسها ذاتيًا لأولئك الذين يريدون طبقة إضافية من الأمان والخصوصية. وإذا كان التقرير غير المؤكد الذي صدر في وقت سابق من هذا العام صحيحًا، فيمكننا أن نتوقع أن تطلق الخدمة إمكانية مشاركة الملفات الشبيهة بـ AirDrop في المستقبل.