بشري لجماهير الزمالك حول موقف إصابة زيزو

بدأ أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان "زيزو" تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة نهائي كأس مصر، ويؤدي اللاعب المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.