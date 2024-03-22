أزمة وشيكة بين المغرب وريال مدريد بسبب إبراهيم دياز

يخطط الاتحاد المغربي لكرة القدم، للاستفادة من لاعبهم الجديد إبراهيم دياز، خلال أولمبياد باريس الصيفية المقبلة.

ووقع منتخب المغرب الأولمبي في المجموعة الثانية، مع منتخب الأرجنتين وأوكرانيا والفريق صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

ونجح المنتخب "أسود أطلس" تحت سن 23 عامًا، في التأهل إلى أولمبياد باريس بعد أن فاز بلقب بطل إفريقيا، على حساب المنتخب المصري في المباراة النهائية.

وسيُمثل المنتخب المغربي القارة الإفريقية، في أولمبياد باريس إلى جانب كل من مصر ومالي، في انتظار خوض غينيا الملحق مع رابع قارة آسيا.

وينوي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، حضور إبراهيم دياز مع المنتخب المغربي، المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتسمح قوانين الألعاب الأولمبية لفرق كرة القدم، بالاستعانة بـ 3 لاعبين فوق سن، بينما يجب ألا يتجاوز عمر اللاعبين الآخرين 23 عامًا، مما يعني أنه من الممكن أن يعتمد المنتخب المغربي على إبراهيم دياز.

إبراهيم دياز

رفض ريال مدريد مشاركة لعبيه في الدورة الأولمبية

عبر "المرينجي" عن رفضه فكرة السماح لنجومه، بالمشاركة في الألعاب الأولمبية لأسباب استراتيجية، بما في ذلك إجراء المسابقة خلال فترة الراحة بين المواسم.

ويدرك نادي ريال مدريد أن مشاركة لاعبيه في الألعاب الأولمبية قد تؤثر سلباً على حالتهم البدنية خلال موسم 2024-2025.

إبراهيم دياز

ويُفضل النادي الملكي أن يمنح نجومه فترة راحة طويلة بعد انتهاء الموسم الحالي، قبل أن يشاركوا في التحضيرات الصيفية الكاملة، استعدادًا للمسابقات في الموسم القادم.

وأشارت "ماركا" إلى إحتمالية وجود خلاف آخر بين المغرب وريال مدريد، في صيف عام 2025، حيث قد تتعارض نهائيات كأس العالم للأندية 2025 مع كأس أمم إفريقيا في المغرب، في إنتظار تأكيد الجدول الزمني لكل منهما.