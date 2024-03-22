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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-3-2024

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 22-3-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 50.70 جنيه للشراء، و51.12 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 49.74 جنيه للشراء، و51.09 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 50.89 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الجمعة

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

50.89 جنيه للشراء.51.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

50.70 جنيه للشراء.51.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

50.84 جنيه للشراء.51.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

49.74 جنيه للشراء.51.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

50.73 جنيه للشراء.51.11 جنيه للبيع. 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.21 جنيه للشراء.51.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

50.76 جنيه للشراء. 51.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

50.73 جنيه للشراء. 51.09 جنيه للبيع.

اسعار الريال السعودي بالبنوك

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.43 جنيه للشراء.

12.46  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.45 جنيه للشراء.

12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.39  جنيه للشراء.

12.45  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.36 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.54 جنيه للشراء.

12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.14 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.37 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

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