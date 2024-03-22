سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الجمعة

استقر سعر الدينار الكويتى، أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-3-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 151.14 جنيه للشراء و152.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 146.79 جنيه للشراء و152.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 151.60 جنيه للشراء، و152.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

151.60 جنيه للشراء.152.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

151.14 جنيه للشراء.152.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

152.01 جنيه للشراء.152.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

146.79 جنيه للشراء.152.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

146.98 جنيه للشراء.152.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

152.52 جنيه للشراء.153.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.43 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.45 جنيه للشراء.

12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.39 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.36 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.54 جنيه للشراء.

12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.14 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.37 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.