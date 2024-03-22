وزير العمل: بطالة المرأة أصبحت 17.7% فقط

كشف حسن شحاته وزير العمل تراجع نسبة بطالة المرأة الي ١٧,٧٪ حاليا مقارنة بعام ٢٠١٤حيث كانت نسبة بطالة المرأة ٢٤,٨٪وهو دليل على اهتمام الدولة بالمرأة مع وضع قضية تمكين المرأة من أساسيات التنمية البشرية المستدامة والمساواة بين الجنسين حيث تم دمج الإناث في سوق العمل

و أشار وزير العمل في تصريحاته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الام أن الدولة عملت علي دعم المرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية، كما أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية للسيدات بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، كما أن كافة الخدمات التدريبية تدخل فيها المرأة من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة وكذلك ضمن مشروع مهني 2030 بالمجان وكذلك مساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.

وتوجه وزير العمل بالتحية والتقدير لكل سيدات مصر والمرأة العاملة اللاتي يبذلن كل الغالي والنفيس من أجل نهضة الوطن والحفاظ على تماسك المجتمع ويضربن أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في كل مواقع العمل.. مؤكدا أن المرأة المصرية رمزا للعطاء وشريكا أساسيا في تنمية الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.



