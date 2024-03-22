عاجل
خطفته ودفنته في الرمل.. اعترافات المتهم بقتل طفل مدينة نصر | مستند
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير العمل: بطالة المرأة أصبحت 17.7% فقط

حسن شحاته وزير العمل
حسن شحاته وزير العمل

كشف حسن شحاته وزير العمل تراجع نسبة بطالة المرأة الي ١٧,٧٪ حاليا مقارنة بعام ٢٠١٤حيث كانت نسبة بطالة المرأة ٢٤,٨٪وهو دليل على اهتمام الدولة بالمرأة مع وضع قضية تمكين المرأة من أساسيات التنمية البشرية المستدامة والمساواة بين الجنسين حيث تم دمج الإناث في سوق العمل 

txt

محافظ الشرقية: نتابع التزام محطات الوقود ومستودعات الغاز بالأسعار الجديدة

 و أشار وزير العمل في تصريحاته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الام أن الدولة عملت علي دعم المرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية، كما أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية للسيدات بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، كما أن كافة الخدمات التدريبية تدخل فيها المرأة من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة وكذلك ضمن مشروع مهني 2030 بالمجان وكذلك مساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.

وتوجه وزير العمل بالتحية والتقدير لكل سيدات مصر والمرأة العاملة اللاتي يبذلن كل الغالي والنفيس من أجل نهضة الوطن والحفاظ على تماسك المجتمع ويضربن أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في كل مواقع العمل.. مؤكدا أن المرأة المصرية رمزا للعطاء وشريكا أساسيا في تنمية الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.


 

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: نتابع التزام محطات الوقود ومستودعات الغاز بالأسعار الجديدة

صحة الدقهلية تكرم المتميزين خلال اجتماعها الشهرى 

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة 22-3-2024

بعثة الإسماعيلي تصل مصار القاهرة استعدادا للسفر إلى ليبيا
الجريدة الورقية