محافظ الشرقية: نتابع التزام محطات الوقود ومستودعات الغاز بالأسعار الجديدة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بالمرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز، للإطمئنان على إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

ومنذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالتنسيق مع الإدارات التموينية للمرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من إلتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار واسطوانات الغاز، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من مساء أمس الخميس، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.