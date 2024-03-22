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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الشرقية: نتابع التزام محطات الوقود ومستودعات الغاز بالأسعار الجديدة

الأسعار الجديدة للسولار
الأسعار الجديدة للسولار

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بالمرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز، للإطمئنان على إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

ومنذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالتنسيق مع الإدارات التموينية للمرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من إلتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار واسطوانات الغاز، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من مساء أمس الخميس، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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