أبطال الإسماعيلي يحصدون الذهب في بطولة إفريقيا للإنقاذ

تألق كبير حققه لاعبي ولاعبات النادي الإسماعيلي وذلك خلال مشاركتهم ضمن صفوف منتخب مصر للإنقاذ ببطولة إفريقيا في نسختها الثالثة المقامة حاليا بمدينة دربان بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 19 وحتى 20 مارس الجاري في مدينة دربان بجنوب إفريقيا.

وانضم من الإسماعيلي كلاً من هالة صدقي وإنجي طارق وعمرو هاني وذلك تحت قيادة محمد حسين مدرب منتخب مصر وجاءت نتائجهم على النحو التالي..

(عدو ٩٠ متر )

رجال … عمرو هانى مركز أول “ميدالية ذهبية”

سيدات … إنجي طارق مركز ثانى “ميدالية فضية”

(سباق عدو إعلام الشاطئ)

سيدات .. هالة صدقي مركز أول “ميدالية ذهبية”

(سباق ٢ كيلو متر عدو )

سيدات .. هالة صدقي مركز ثالث “ميدالية برونزية”

(سباق تتابع عدو)

سيدات مركز أول ..هالة صدقي “ميدالية ذهبية”.

إنجى طارق مركز ثاني “ميدالية فضية”.

رجال مركز ثاني .. عمرو هاني “ميدالية فضية”.

(سباق عوامة الإنقاذ)

سيدات مركز ثانى .. هالة صدقي “ميدالية فضية”.

وبذلك تحصد مصر 18 ميدالية متنوعة في أول أيام البطولة.