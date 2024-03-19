أحمد عمر هاشم يوضح فضل إفطار الصائمين في رمضان ومحظورات الصيام.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء الأزهر، فضل الصفح والعفو والتسامح في شهر رمضان، معلقا: مطلوبين في كل وقت؛ حتى ينال الصائم الثواب الوافر.

واستشهد عمر هاشم خلال برنامج يوميات الرسول المذاع على قناة صدى البلد، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الذي كان أجره على الله فلا يقوم إلا الذي قد عفا.

وقال أحمد عمر هاشم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل رمضان بالبشرى والدعاء والتضرع لله تعالى، ويقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام، رب وربك الله، هلال رشد وخير.

وأضاف أحمد عمر هاشم أن من فطّر صائما في رمضان كان جزاؤه عتق رقبته من النار ومغفرة ذنوبه، منوها أن من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة، مشددا على 4 أمور وهم شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار وسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار.



وكشف سنن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن السحور والإفطار، مشيرا إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار على تميرات أو رطبات أو حسى حسوات من الماء.

وأضاف أن النبي أوصى ببركة السحور مع الاحتياط بوقت الفجر، معلقا: العفو والتسامح من آداب الصيام، لافتا إلى أن للصوم سمات وخصائص.

وقال أحمد عمر هاشم إن هناك أمور يمتنع على الصائم فعلها وهي: «الامتناع عن الجماع في نهار رمضان، والكذب، والأكل والشرب في نهار رمضان، والامتناع عن كل ما يغضب الله»؛ حتى يصل للهدف الذي من وراء الصوم وهو التقوى واحترام الشهر الكريم، مختتما أن من نعم الله علينا في رمضان نزول القرآن الذي يهدي للسبل.

