مسؤول إسرائيلي بارز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قريبا وسنعرف ما إذا كانت "حماس" جادة

قال مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الجمعة، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن الهدنة الإنسانية قريبا وأنه يتم التأكد مما إذا كانت الحركة جادة أم لا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي بارز قبيل مغادرة الوفد المفاوض إلى قطر، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، وأن زيارة هذا الوفد للدوحة تأتي لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة بشأن الاتفاق أم لا.

وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى تل أبيب بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن بلينكن يزور إسرائيل لمدة 4 ساعات فقط، يلتقي خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبعدها يلتقي بـ"كابينت الحرب" على غزة، موضحة أن زيارة بلينكن لتل أبيب تعد الزيارة السابعة له منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.