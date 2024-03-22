سيدات الأهلي يواجهن سبورتنج في نصف نهائي كأس اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي فريق سبورتنج مساء اليوم الجمعة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور قبل نهائي كأس مصر.

تقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في التاسعة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها والتأهل إلي نهائي البطولة.

يعقد محمد عادل، المدير الفني، محاضرة فنية قبل بداية المباراة للتأكيد على عدد من الأمور الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة خلال المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد توج مؤخرا بلقب بطولة الدوري العام على حساب فريق الزمالك بنتيجة 37-22.