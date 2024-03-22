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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن سبورتنج في نصف نهائي كأس اليد

فريق سيدات الأهلي
فريق سيدات الأهلي لكرة اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي فريق سبورتنج مساء اليوم الجمعة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور قبل نهائي كأس مصر.

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أهلي 2009 يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية

تقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في التاسعة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها والتأهل إلي نهائي البطولة. 

يعقد محمد عادل، المدير الفني، محاضرة فنية قبل بداية المباراة للتأكيد على عدد من الأمور الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة خلال المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد توج مؤخرا بلقب بطولة الدوري العام على حساب فريق الزمالك بنتيجة 37-22.

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