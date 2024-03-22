أهلي 2009 يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 اليوم الجمعة خارج ملعبه مع البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن الجولة 26 من بطولة الجمهورية.

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يدخل أهلي 2009 المبلراة وفي رصيده 44 نقطة، وسجل 43 هدفًا مقابل 27 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.