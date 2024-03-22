تحرك إسرائيلي سريع ضد تركيا بعد تصريحات اردوغان

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، نائب السفير التركي للاحتجاج على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”.

هاجم الرئيس التركي، أردوغان، الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، مؤكدًا: "نفاق الغرب ودعمهم لإسرائيل، حول غزة إلى أكبر مقبرة نساء وأطفال في العالم".

أردوغان: لا يمكن التستر على جرائم إسرائيل في غزة

وتابع: "لا يمكن لمحاولات التضليل والأكاذيب أن تتستر على هذه حقيقة موقف الغرب تجاه غزة"، مشيرا إلى أن المنظمات والمؤسسات الدولية فشلت في غزة".