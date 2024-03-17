تركيا والدومينيكان أول الوافدين لشرم الشيخ للمشاركة في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

بدأت المنتخبات في التوافد على مدينة شرم الشيخ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تقام خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري.

ووصلت إلى شرم الشيخ بعثتي تركيا والدومينيكان وهما أول فريقين يصلان إلى مصر، وستصل باقي البعثات تباعًا حتى انطلاق البطولة.

ووصل إلى شرم الشيخ مجموعة من مسئولي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال استعدادا لانطلاق منافسات البطولة.

يشارك في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقررت اللجنة البارالمبية في وقت سابق إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، يوم 25 مارس في شرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

ويتابع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة، وكذلك عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.