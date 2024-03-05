تركيا تعلن اعتقال 7 أشخاص بتهم تجسس لإسرائيل

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، "اعتقال 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي".

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "المخابرات التركية أوقفت بالتعاون مع مديرية الأمن في إسطنبول 7 أشخاص للاشتباه بجمعهم معلومات وبيعها للموساد الإسرائيلي".

وفي ينايرالماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من تفكيك شبكة تابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، في إسطنبول، واعتقلت 11 من أعضائها.

واعتقلت الشرطة التركية وجهاز المخابرات التركية، في عملية مشتركة، 34 شخصًا في ثماني مقاطعات كجزء من التحقيق الأخير في مؤامرة وكالة المخابرات الإسرائيلية المزعومة لاستهداف الأجانب في البلاد.











