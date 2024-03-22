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الجمعة 22 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة.. منتخب إسبانيا يواجه كولومبيا في لقاء ودي قوي

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

يواجه  منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم نظيره الكولومبي  مساء اليوم الجمعة في اللقاء الودي الذي سيقام على ملعب لندن الأولمبى الخاص بنادى وست هام وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام كولومبيا


موعد مباراة إسبانيا ضد كولومبيا 


وتنطلق صافرة بدأ مباراة إسبانيا وكولومبيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناه الناقلة لمباراة إسبانيا  وكولومبيا 

وتذاع مباراة إسبانيا وكولومبيا الودية عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.
 

وكانت قائمة منتخب إسبانيا لودية كولومبيا شهدت تواجد كل من ..
حراسة المرمى: أوناي سيمون، ريميرو، دافيد رايا

الدفاع: كارفاخال، خيسوس نافاس، بيدرو بورو، كوبارسي، لو نورماند، لابورت، فيفان، جايا، جريمالدو

الوسط: رودري، زوبيميندي، فابيان رويز، ميرينو، سانسيت، بايينا

الهجوم: موراتا، لامين يامال، نيكو ويليامز، داني أولمو، خوسيلو، مورينو، سارابيا، أويارزبال
 

ويذكر أن المنتخب الإسباني أختتم مرانه مساء الخميس بالمدينة الرياضية قبل السفر إلى العاصمة الإنجليزية.
 

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