تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام كولومبيا

يواجه منتخب إسبانيا نظيره كولومبيا اليوم الجمعة في مباراة ودية في التوقف الدولي الحالي ضمن استعدادات المنتخبين للبطولة القارية.

يخوض منتخب إسبانيا بطولة كأس أمم أوروبا التي تقام في شهر يونيو المقبل، ويسعى لافونتي لتجهيز لاعبيه بقوة من أجل البطولة المرتقبة بمباريات من العيار الثقيل، أمام كولومبيا ثم البرازيل.

يتواجد منتخب إسبانيا في مجموعة قوية تضم إيطاليا وكرواتيا وألبانيا، وعليه يواجه الماتادور الإسباني تحديا قويا في البطولة الأوروبية.

فيما يخوض منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا المقرر لها في الصيف المقبل، وتقع معها في دور المجموعات منتخبات البرازيل و باراجواي.

يواجه منتخب كولومبيا، إسبانيا بعد ذلك يلتقي مع رومانيا ضمن استعدادات المنتخب الكولومبي لبطولة الكوبا المرتقبة.

تبدأ مباراة إسبانيا وكولومبيا في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت الإمارات.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كولومبيا:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون

في خط الدفاع: دانيال كارفاخال، لو نورمان، إيمريك لابورت، جريمالدو.

في الوسط: ميرينو، رودري، رويز

في الهجوم: داني اولمو، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز