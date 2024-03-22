ميكالي: سنقاتل لتحقيق حلم المصريين بحصد ميدالية أولمبية

سادت حالة من الارتياح داخل أروقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، بعد إجراء مراسم قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "باريس 2024"، والتي أسفرت عن وقوع الفراعنة في المجموعة الثالثة بإسبانيا، وجمهورية الدومينيكان وثاني آسيا.



وأكد البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، أن الفراعنة سيقاتلون في دورة باريس من أجل عبور دور المجموعات وتحقيق حلم الجماهير المصرية في المنافسة على ميدالية أولمبية.

وقال ميكالي، إن المنتخب يسير بشكل جيد في المعسكر المقام حاليًا بالسعودية، حيث يشارك في بطولة غرب آسيا، مؤكدًا أن هناك حالة انسجام واضحة بين لاعبي الفراعنة وهو ما يسعى الجهاز الفني للوصول به إلى أعلى مستوى قبل المشاركة في الدور الأولمبية.

وأشار ميكالي، إلى أنه لم يستطع متابعة مراسم القرعة بشكل مباشر نظرًا لانشغاله مع اللاعبين بمباراة الإمارات، التي حسمها الفراعنة بهدف دون رد سجله إبراهيم عادل.

وأوضح المدرب البرازيلي، أن البطولة الحالية وفرت للمنتخب مواجهة منتخبات قوية مثل الإمارات وأستراليا، مشيرًا إلى أنها بروفة مثالية للأولمبياد، ومؤكدًا أن الوقوع في مجموعة واحدة مع المنتخب الإسباني لا يقلقه لأن الفراعنة لديهم جيل قوي قادر على المنافس.

وأشار ميكالي، إلى أن الجهاز الفني ينتظر الانتهاء من بطولة غرب آسيا، وسيعكف بعدها على دراسة المنافسين ووضع خطة إعداد مناسبة للرحلة الشاقة في باريس.