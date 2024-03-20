المنتخب الأولمبي يتخطى الإمارات إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزاً مستحقاً على حساب نظيره الإماراتي بهدف دون رد في أولى مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً.

جاء الشوط الأول سلبياً على مستوى اللعب والنتيجة، وغابت الفرص الحقيقية للتهديف من الجانبين وخاصة من المنتخب المصري الذي سيطر بشكل كبير على وسط الملعب.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخب مصر الأولمبي بشكل ملحوظ خاصة بعد التغييرات الهجومية التي أجراها المرب البرازيلي ميكالي.

استمرت محاولات المنتخب الأولمبي حتى نجح البديل بلال مظهر في خطف هدف التقدم لمصر في الدقيقة 82 بعد مجهود فردي داخل منطقة الجزاء ليحسم تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي في البطولة.

وتضم البطولة 8 منتخبات وهي مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.