محمد شكري يوقع مع الأهلي 5 مواسم

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال قناته على "يوتيوب": "شكري وقع مع الأهلي بالفعل على عقد مدته 5 مواسم مقبلة، بعد قرار النادي بتفعيل بند عودته مرة أخرى مقابل دفع 9 ملايين جنيه لناديه".

وأضاف أمير هشام: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أبدى قناعته باللاعب، ورحب بعودته مرة أخرى إلى الفريق، لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الموسم الجديد".