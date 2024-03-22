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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد شكري يوقع مع الأهلي 5 مواسم

محمد شكري
محمد شكري

 أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال قناته على "يوتيوب": "شكري وقع مع الأهلي بالفعل على عقد مدته 5 مواسم مقبلة، بعد قرار النادي بتفعيل بند عودته مرة أخرى مقابل دفع 9 ملايين جنيه لناديه".

وأضاف أمير هشام: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أبدى قناعته باللاعب، ورحب بعودته مرة أخرى إلى الفريق، لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الموسم الجديد".

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