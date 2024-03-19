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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2007 يهزم سيراميكا كليوباترا بثنائية في بطولة الجمهورية

أهلى 2007
أهلى 2007

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزا هاما على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

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افتتح محمد هيثم التسجيل للأهلي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من زيدان ناجح، وأضاف ياسين عاطف هدف الفوز برأسية في الدقيقة 53 بعد كرة عرضية من أحمد الشيخ تصدى لها الحارس وارتدت لياسين الذي سددها برأسه في الشباك، قبل أن يقلص سيراميكا الفارق بهدف وحيد.

بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: حسن محمد - إياد مدحت - محمد السيد - كريم عيد.

الوسط: محمد رأفت - زيدان ناجح - أحمد الشيخ - حازم عاشور - ياسين عاطف.

الهجوم: محمد هيثم.

وشارك سيف أحمد بدلًا من زيدان ناجح، وآدم طارق بدلًا من كريم عيد، ومصطفى بهجت بدلًا من حازم عاشور، وعصام أحمد بدلًا من الشيخ، ومحمد أشرف بدلًا من ياسين عاطف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 67 نقطة، من الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 4 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق 48 هدفًا مقابل 11 هدفًا في مرماه.

وصعدت 10 فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية مواليد 2007، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك، الإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلًّا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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