موعد مباراة منتخب إسبانيا وكولومبيا

يلتقي منتخب إسبانيا مع كولومبيا اليوم الجمعة وديا خلال التوقف الدولي الحالي ضمن تحضيرات المنتخبين للبطولة القارية.

يستعد منتخب إسبانيا لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام في شهر يونيو المقبل، ويسعى لافونتي لتجهيز لاعبيه بقوة من أجل البطولة المرتقبة بمباريات من العيار الثقيل، أمام كولومبيا ثم البرازيل.

ويقع منتخب إسبانيا في مجموعة قوية تضم إيطاليا وكرواتيا وألبانيا، وعليه يواجه الماتادور الإسباني تحديا قويا في البطولة الأوروبية.

فيما يستعد منتخب كولومبيا لبطولة كوبا أمريكا المقرر لها في الصيف المقبل، وتقع معها في دور المجموعات منتخبات البرازيل و باراجواي.

يلتقي منتخب كولومبيا مع إسبانيا بعد ذلك يواجه رومانيا في إطار تحضيرات المنتخب الكولومبي لبطولة الكوبا المرتقبة.

موعد مباراة إسبانيا وكولومبيا:

تنطلق مباراة إسبانيا وكولومبيا في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت الإمارات.