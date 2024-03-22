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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

إفطار فلسطيني.. طريقة عمل فتة المسخن باللوز والرمان

فتة المسخن
فتة المسخن

فتة المسخن من الوصفات الشهية التي تميزت بها فلسطين، ويمكن تحضيرها للعزائم المختلفة مع الأرز الأبيض أو البسمتي ومجموعة السلطات مثل الثومية والطحينة.


 

طريقة تحضير فتة المسخن

المقادير

- صوص اللبن :

لبن زبادي : 2 كوب

 

ملح : نصف ملعقة صغيرة
 

الثوم : فصّان (مهروس)

 

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

 

- زيت الزيتون : نصف كوب

 

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مفروم)

 

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

 

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومسحب)

 

- سماق : 2 ملعقة كبيرة

 

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة
 

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

 

- الخبز : حسب الرغبة (مقطع مكعبات ومقلي)

 

- لوز : حسب الرغبة (محمص / للتزيين)

 

- الرمان : حسب الرغبة (للتزيين)
 

طريقة التحضير

ضعي زيت الزيتون في مقلاة على النار، وأضيفي البصل مع الملح، وحركي قليلاً، ثم غطي المقلاة حتى يذبل البصل.
 

أضيفي الدجاج المسلوق وقلبي.

 

نكهي بالسماق، وعصير الليمون، والملح.

 

لتحضير صوص اللبن

اخلطي اللبن الزبادي مع الملح، والثوم المهروس، وعصير الليمون.
 

للتقديم

وزعي الخبز المقطع والمقلي بقاع أطباق التقديم، أضيفي من صوص اللبن، ووزعي الدجاج. زيني باللوز والرمان بحسب الرغبة.

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