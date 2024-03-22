ورق الغار.. يمنع حدوث العيوب الخلقية للحامل| فوائد لن تتوقعيها

تضيف الأمهات ورق الغار (ورق اللوري) على بعض وصفاتهن لإضافة نكهة رائعة للأكلات، إلا أنه لا تقتصر فوائده على هذا القدر، فهو مهم لصحة جسدك، وفيما يلي نقدم لكم أهم فوائد ورق الغار.





فوائد ورق الغار لجسمك

حماية القلب

يعتبر ورق الغار من الأعشاب المهمة التي تساعد على حماية القلب من الأمراض، حيث إنه يحتوي على مركبات مثل الساليسيلات، فضلا عن أنه يحتوي على حمض الكافيك وجميعها تساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتساعد على الوقاية من الجلطات القلبية المفاجئة.

ورق الغار مهم لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث أشارت الدراسات أن ورق الغار يقلل من معدل السكر بالدم، فضلا على أنه يقلل من الكوليسترول والدهون الثلاثية المركبة، فضلا على احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساهم في إنتاج الأنسولين الطبيعي بالدم.





شاي ورق الغار للجهاز التنفسي

قد يساعد تناول شاي ورق الغار في التخفيف من حدة بعض المشاكل التنفسية وأعراضها، وذلك في حالة شربه أو عند استنشاق الأبخرة العطرية التي تتصاعد منه.

توجد عدة أسباب تجعل من هذا الشاي فعالا للجهاز التنفسي، وأهمها امتلاك ورق شاي الغار خواص مقاومة للبكتيريا bacteria، لذلك يمكن أن يساعد تناول هذا الشاي على مقاومة التالي:

البلغم: إذ قد يساهم استنشاق أبخرة شاي ورق الغار في تسييل البلغم العالق في المجاري التنفسية.

السعال والتهابات الحلق: إذ قد يساهم شرب هذا الشاي في التخفيف من حدة مثل هذه المشاكل.

للعلم يمكن الحصول على بعض فوائد ورق الغار المحتملة للجهاز التنفسي بعدة طرق أخرى لا تتضمن تناول الشاي، حيث يمكن أن يحقق تدليك الصدر بمزيج مصنع من زيت ناقل وورق الغار المهروس المساعدة في مكافحة الحساسية والربو.



شاي ورق الغار للجهاز الهضمي

قد يساهم تناول شاي الغار في تنظيم عمليات هضم الطعام، وتنظيم عمليات الإخراج، وهذا يساعد في تحقيق التالي:

مكافحة العديد من الاضطرابات الهضمية، مثل: النفخة والإسهال والإمساك وألم البطن.

التعزيز من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المتنوعة من الطعام، أحد فوائد شاي ورق الغار.

كذلك قد يساعد تناول هذا الشاي في مكافحة متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم والقرحة.





شاي ورق الغار للحامل

تناول شاي ورق الغار يفيد المرأة الحامل، وذلك بسبب كون هذا الشاي غني بحمض الفوليك، والذي هو مفيد وهام للغاية خلال فترة ما قبل الحمل بثلاثة شهور وبعد حصول الحمل.

تناول شاي ورق الغار للحامل يساعد في وصول كمية كافية من حمض الفوليك إلى الجنين، وكذلك المساعدة في منع حدوث العيوب الخلقية في الجنين، حيث أن تناول هذا الشاي باعتدال يقي الجنين من حدوث أي عيوب خلقية.