حقيقة اقتراب الموريتاني دياو من الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الموريتاني دياو ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني، خارج حسابات الأهلي حتى الآن.

وتابع هشام خلال قناته على "يوتيوب": "الأهلي لم يفكر في التعاقد مع دياو بالرغم من تصريحات وكيل أعماله الذي يؤكد وجود اهتمام بضمه".

وأضاف أمير هشام: "زيارة الهلال السوداني إلى النادي الأهلي، ليس لها علاقة باللاعب أو إمكانية وجود اتفاق بشأن الصفقة".

ويبحث الأهلي عن تدعيم الجبهة اليسرى في الصيف المقبل في ظل عدم التوصل لاتفاق مع التونسي علي معلول على صيغة لتمديد التعاقد.

يقدم خاديم دياو مستويات جيدة مع الهلال السوداني، خاصة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب تألقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مع منتخب موريتانيا.