محمد صلاح: فتوح أفضل ظهيرأيسر في أفريقيا.. 4 لاعبين من الزمالك يستحقون الانضمام للمنتخب

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتوح كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر التي تستعد لخوض بطولة كأس العاصمة.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "أحمد فتوح أفضل ظهير أيسر خلال الوقت الحالي في مصر وأفريقيا وكان لابد من وجوده مع منتخب مصر وتعجبت من عدم وجوده".

وأضاف: "4 لاعبين من الزمالك على الأقل كانوا يستحقوا الانضمام للمنتخب في المعسكر الحالي ومنهم أحمد فتوح وعمر جابر ودونجا ومصطفى شلبي من البداية".

يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا مساء اليوم في اطار الدورة الودية الدولية التي تضم إيضا منتخبي تونس وكرواتيا.

كأس العاصمة سيكون فرصة ليتعرف العالم على البنية التحتية في مصر

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن بطولة كأس العاصمة ستكون فرصة لكي يتعرف الجميع على البنية التحتية في مصر.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "ملعب العاصمة الإدارية مميز للغاية والجميع سيشاهد ملعب عالمي في افتتاح مباريات كأس العاصمة بين مصر ونيوزيلندا".

وأضاف: "منتخب مصر سوف يستفيد من بطولة كأس العاصمة من الناحية الفنية خاصة وأن الجهاز الفني جديد بقيادة حسام حسن".

