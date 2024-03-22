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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رجال سلة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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‏‎أقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 86-80.

‏‎قدم الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل مميز تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد خسر أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، في الجولة الماضية  ضمن منافسات بطولة دوري السوبر والتي أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 78-76.

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