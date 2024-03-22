لابورتا يحذر ريال مدريد من التعاقد مع مبابي

حذر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، منافس وغريم التقليدي ريال مدريد من التعاقد المحتمل مع كيليان مبابي في الصيف القادم.

وتشير العديد من المصادر إلى احتمالية كبيرة، أن يقوم ريال مدريد بإتمام التعاقد مع مبابي بعد نهاية الموسم الحالي، بعدما أعلن اللاعب عن رغبته في مغادرة ناديه في يونيو المقبل.

قال لابورتا في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أغار على ريال مدريد بسبب صفقة مبابي، لأنهم سيضطرون لبيع لاعب آخر يلعب في نفس المركز".

مبابي

وقال: "سيكون هناك أمر مثير للقلق في ريال مدريد إذا تم التعاقد مع مبابي، حيث سيتسبب المبلغ الذي سيتم دفعه له في خلق أزمة بين اللاعبين".

وفي الختام، أشار إلى أن وجوده سيؤثر سلبًا على غرفة خلع الملابس، نظرًا للحديث عن عدد الأعضاء المتواجدين في الفريق، وهو أمر يعتبر خطير بالتأكيد.

ذُكر في تقارير صحفية سابقة، أن برشلونة كان ينوي التعاقد مع مبابي، ولكن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يوجهها النادي.