قصور الثقافة بالإسماعيلية تشارك حياة كريمة بمبادرة "أنت الحياة"

شهدت قرية ابوسلطان بمركز ومدينه فايد بالاسماعيلية، مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمبادرة "أنت الحياة"، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة المقام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة احتفالا بشهر رمضان.

وتضمنت الفعاليات ورشة رسم حر ورسم علي الوجه للأطفال تدريب الفنانه سهي عشري ، إضافة لعرض لمسرح العرائس والتي قدم باقة منتوعة من تابلوهات العرائس عن رمضان وعادات وتقاليد رمضان في الشارع المصرى ، وفقرة عن الكدب والاخلاق الحميدة،بالاضافة لفقرات اكتشاف المواهب بين اطفال القرية في الشعر والغناء والتمثيل عرض فني لفرقة التل الكبير للانشاد الديني قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغاني الدينيه والتواشيح والابتهالات افتتاحية الفرقة الي رحاب اليثربي للمجموعة، علي باب سيدنا النبي اسامة عزت، يا جمال النبي محمد ابراهيم حجازى، لاجل النبي احمد جاد، تتفيذ الفعاليات احمد طه السيد، وذلك بمركز شباب ابوسلطان

وتقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن

كما شهد مركز شباب الشيخ زايد بالاسماعيلية عرضا فنيا لفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية علي هامش ليالي رمضان الثقافية والفنية ، والتي قدمت باقة منتوعة من من الاغنيات علي انغام السمسمية منها منها افتتاحية الفرقة، اسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا اسماعيلية، ، ابويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالاضافة لعزف منفرد علي السمسمية للفنان احمد يحيي مولر مدرب الفرقة.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات، وأعدت الهيئة برنامجًا ثقافيا للمناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

