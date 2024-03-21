البرتغال تقسو على السويد بخماسية وديًا

فاز منتخب البرتغال على نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الخميس، ضمن المباراة الودية التي جمعت بينهما خلال قترة التوقف الدولي الحالية.

سجل رفائييل لياو هدف التقدم لبرازيل أوروبا في الدقيقة 24، ثم أضاف ماتيوس نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يوقع برونو فيرنانديز على الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأكمل منتخب البرتغال أهدافه عن طريق بروما وجونزالو راموس في الدقيقتين 57، 61 من عمر المباراة، قبل أن يقلص منتخب السويد النتيجة بتسجيل هدفين لحفظ ماء الوجه عن طريق فيكتور جيوكيرس وغوستاف نيلسون في الدقيقتين 58، 90 من عمر المباراة.

فيكتور جيوكيرس

'90 غوستاف نيلسون