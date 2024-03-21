البحرين تكتسح نيبال بخماسية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

حقق منتخب البحرين فوزا كبيرا على نظيره النبيبالي بخمسة أهداف دون رد، مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد البحرين في ثالث جولات الدور الثاني بتصفيات كأس آسيا وكأس العالم ٢٠٢٦.

أهداف منتخب البحرين جاءت بتوقيع كل من مهدي فيصل حميدان في الدقيقة الثانية وسيد مهدي باقر في الدقيقة التاسعة وعلي جعفر قبل نهاية الشوط الأول.

واختتم أهداف البحرين إبراهيم مبارك وإسماعيل عبد اللطيف في الدقيقتين 88، 86 من عمر المباراة.

وصعد منتخب البحرين إلى وصافة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويتجمد نيبال في قاع المجموعة بأربع نقاط.

ويحل منتخب البحرين ضيفا على نظيره النيبالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من الدور الثاني بتصفيات كأس آسيا وكأس العالم ٢٠٢٦.