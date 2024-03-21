لعنة القائد تضرب منتخبات شمال أفريقيا

تعرض قادة منتخبات شمال أفريقيا للعنة قبل مبارياتهم الودية، حيث ستفتقد منتخبات تونس ومصر والجزائر والمغرب، إلي كابتن الفريق في المباريات الدولية، التي تجمعها بمنافسيها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتستعد منتخبات شمال أفريقيا بشكل خاص للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، التي من المقرر أن تنطلق في شهر يونيو القادم بمناسبة الجولتين الثالثة والرابعة.

عدم جاهزية محمد صلاح

منح الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة، لعدم مشاركة النجم محمد صلاح مع منتخب مصر، في البطولة الدولية الودية التي ستضم منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

تقدم نادي ليفربول بطلب لإعفاء لاعبه المصري، من المشاركة في البطولة الودية بسبب عدم استعداده البدني الكامل، نتيجة لتعرضه لإصابة منذ شهرين خلال مبارياته مع منتخب مصر.

محمد صلاح

بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية، شارك محمد صلاح فقط بمباراتين مع الريدز في الدوري الإنجليزي، ضد برينتفورد ومانشستر سيتي، ومباراة أمام مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد.

استبعاد رومان سايس

استبعد مدافع الشباب السعودي رومان سايس، من ضمن قائمة منتخب المغرب خلال توقف شهر مارس، بسبب قرار فني من قبل المدرب وليد الركراكي.

رومان سايس

وشهد أداء قائد "أسود الأطلس" تراجعا واضحا، خلال الموسم الحالي، مما أثار انتقادات من الجماهير.

ولعب سايس 82 مباراة مع منتخبه الوطني في مختلف البطولات، حيث ساهم في 4 أهداف سواء بالتسجيل أو صناعتها.

اعتذار يوسف المساكني

فضل قائد منتخب تونس "نسور قرطاج"، عدم التواجد خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس لأسباب شخصية، وهو ما أكدته مصادر من الاتحاد التونسي لكرة القدم بذلك.

يوسف المساكني

وقرر يوسف المساكني الاستمرار مع فريقه العربي، في المنافسة على الصعود إلى مراكز متقدمة في الدوري القطري.

ويمتلك المساكني سجلًا يضم 102 مباراة مع منتخب تونس، سجل فيها 23 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة.

عدم استدعاء لرياض محرز

يغيب نجم الأهلي السعودي، عن المشاركة مع منتخب الجزائر خلال البطولة الدولية الودية التي ستقام في مارس، والتي ستضم منتخبات أندورا وجنوب أفريقيا وبوليفيا.

ووفقًا لعدة مصادر، ينوي الجناح السابق لمانشستر سيتي بجدية الاعتزال دوليًا، بسبب الانتقادات التي تعرض لها من قبل بعض الجماهير، خلال الفترة الأخيرة بسبب تذبذب أدائه.

وانضم رياض محرز إلى منتخب الجزائر في عام 2014 وشارك في 93 مباراة، سجل 31 هدفًا وصنع 40 تمريرة حاسمة، وفاز بكأس أمم أفريقيا في عام 2019.