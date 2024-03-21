الأهلي يرحب بزيارة وفد الهلال السوداني

تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم من نادي الهلال السوداني الشقيق، برغبة ‏الأخير في حضور وفد على رأسه السيد هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، ‏لزيارة النادي الأهلي، وتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي، رحمة الله عليه.

عبرت إدارة الأهلي عن تقديرها الكامل لهذه ‏اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال، والتي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين. وتحددت الساعة الواحدة ظهر السبت لاستقبال الوفد ‏السوداني، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.‏