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الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يرحب بزيارة وفد الهلال السوداني

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم من نادي الهلال السوداني الشقيق، برغبة ‏الأخير في حضور وفد على رأسه السيد هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، ‏لزيارة النادي الأهلي، وتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي، رحمة الله عليه. 

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لعنة القائد تضرب منتخبات شمال أفريقيا

عبرت إدارة الأهلي عن تقديرها الكامل لهذه ‏اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال، والتي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين. وتحددت الساعة الواحدة ظهر السبت لاستقبال الوفد ‏السوداني، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.‏

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المنتخب السعودي يهزم طاجيكستان بهدف سالم الدوسري في تصفيات المونديال

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