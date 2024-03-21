الأهلي يرحب بزيارة وفد الهلال السوداني
تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم من نادي الهلال السوداني الشقيق، برغبة الأخير في حضور وفد على رأسه السيد هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، لزيارة النادي الأهلي، وتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، رحمة الله عليه.
عبرت إدارة الأهلي عن تقديرها الكامل لهذه اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال، والتي تعكس العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين. وتحددت الساعة الواحدة ظهر السبت لاستقبال الوفد السوداني، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.