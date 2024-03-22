يد المنيا تصعد للدوري الممتاز بعد الفوز على وطني منوف

صعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا ، اليوم الخميس ، رسميًا للدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز على فريق"الوطني منوف" في ثالث مباريات المرحلة النهائية من دوري الدرجة الاولى بنتيجة (29-24) ، وذلك خلال اللقاء الذى جمعهما على صالة إتحاد الشرطة .

وقدم فريق يد المنيا، بقيادة المدير الفني محمد شعبان أداء قوي خلال مباريات الدورة ، ونجح في الفوز بمبارتين ، والتعادل في مباراة وحيدة؛ ليتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط ، وخاض فريق المنيا ثلاث مباريات ، خلال هذه التصفيات استهلها بفوز قوي على أسوان بنتيجة (26-16) ، وتعادل مع الشرقية في ثاني الجولات ، بنتيجة (26-26) ، واختتم الفعاليات بفوزه على الوطني منوف بنتيجة (29-24).

وضم الجهاز الفني لفريق يد اللمنيا هذا الموسم كل من، كابتن محمد شعبان المدير الفني ، ورئيس الجهاز، كابتن أحمد راضي مدرباً عاما ، كابتن وائل أبو الليل مدرب حراس المرمى ، دكتور طارق بهاء مخطط أحمال ومحلل أداء ، دكتور محمود عواد أخصائي إصابات ، كابتن محمود خليل المدير الإداري للقطاع ، وتحت إشراف دكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس النادي.