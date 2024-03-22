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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

يد المنيا تصعد للدوري الممتاز بعد الفوز على وطني منوف

فريق يد المنيا
فريق يد المنيا

صعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا ، اليوم الخميس ، رسميًا للدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز على فريق"الوطني منوف" في ثالث مباريات المرحلة النهائية من دوري الدرجة الاولى بنتيجة (29-24) ، وذلك خلال اللقاء الذى جمعهما على صالة إتحاد الشرطة .

وقدم فريق يد المنيا، بقيادة المدير الفني محمد شعبان أداء قوي خلال مباريات الدورة ، ونجح في الفوز بمبارتين ، والتعادل في مباراة وحيدة؛ ليتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط ، وخاض فريق المنيا ثلاث مباريات ، خلال هذه التصفيات استهلها بفوز قوي على أسوان بنتيجة (26-16) ، وتعادل مع الشرقية في ثاني الجولات ، بنتيجة (26-26) ، واختتم الفعاليات بفوزه على الوطني منوف بنتيجة (29-24).

وضم الجهاز الفني لفريق يد اللمنيا هذا الموسم  كل من،  كابتن محمد شعبان المدير الفني ، ورئيس الجهاز، كابتن أحمد راضي مدرباً عاما ، كابتن وائل أبو الليل مدرب حراس المرمى ، دكتور طارق بهاء مخطط أحمال ومحلل أداء ، دكتور  محمود عواد أخصائي إصابات ، كابتن محمود خليل المدير الإداري للقطاع ، وتحت إشراف دكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس النادي.

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