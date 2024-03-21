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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب السعودي يهزم طاجيكستان بهدف سالم الدوسري في تصفيات المونديال

مباراة السعودية وطاجيكستان
مباراة السعودية وطاجيكستان

حقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا على طاجيكستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل سالم الدوسري هدف المنتخب السعودي الوحيد في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، حاول بعدها منتخب طاجيكستان إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة إلا أن تالق العويس والتصدي لكرة خطيرة بشكل أسطوري حرم الضيوف من التعادل.

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تشكيل المنتخب السعودي أمام طاجيكستان.. الشهري في الهجوم

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المنتخب السعودي يتقدم على طاجيكستان بهدف في الشوط الأول

دخل المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: علي لاجامي – عون السلولي – علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد – محمد كنو – مختار علي – سالم الدوسري- ناصر الدوسري

الهجوم: صالح الشهري – عبد الرحمن غريب

بهذا الانتصار يعزز المنتخب السعودية صدارته لجدول ترتيب المجموعة السابعة بحصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 جولات، بينما يبقى منتخب طاجيكستان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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