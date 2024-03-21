المنتخب السعودي يتقدم على طاجيكستان بهدف في الشوط الأول

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدمًا على طاجيكستان بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك في إطار تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل سالم الدوسري هدف المنتخب السعودي الوحيد في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، حاول بعدها منتخب طاجيكستان إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة إلا أن تالق العويس والتصدي لكرة خطيرة بشكل أسطوري حرم الضيوف من التعادل.

دخل المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: علي لاجامي – عون السلولي – علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد – محمد كنو – مختار علي – سالم الدوسري- ناصر الدوسري

الهجوم: صالح الشهري – عبد الرحمن غريب

المنتخب السعودي يخوض مباراة اليوم منتشيًا بالفوز في اول جولتين من التصفيات، حيث يتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويبحث الصقور عن العلامة الكاملة والفوز الثالث على التوالي والاقتراب من التأهل.