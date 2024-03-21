البرتغال تضرب السويد بثلاثية في الشوط الأول

أنهى منتخب البرتغال الشوط الأول متقدمًا على السويد بثلاثية دون رد في المباراة الودية المقامة بينهما الآن ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

بدأ منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: باتريسيو

الدفاع: نونيو مينديز ، بيبي ، روبين دياز ، نيلسون سيميدو

الوسط: برونو ، بالينيا ، ماثيوس نونيز

الهجوم: لياو ، غونسالو راموس ، بيرناردو

سجل رفائييل لياو هدف التقدم لبرازيل أوروبا في الدقيقة 24، ثم أضاف ماتيوس نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يوقع برونو فيرنانديز على الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.