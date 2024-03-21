الغموض يحوم حول مستقبل توني كروس بعد يورو 2024

يحوم الغموض حول الألماني توني كروس لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، لما بعد المشاركة في كأس أمم أوروبا، وفي ظل اقتراب انتهاء عقده.

وعاد توني كروس إلى المنتخب الألماني، بعد اعتزال دولي دام 3 سنوات عقب مشاركته في بطولة "يورو 2020".

وينتهي عقد الألماني مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، وسيصبح بدون نادٍ في حال عدم التجديد.

توني كروس

هل يعتزل توني كروس بعد يورو 2024

عندما سئل توني كروس عن خططه لما بعد مشاركته في يورو 2024، مع منتخب ألمانيا، أجاب قائلاً: "لم أفكر بعد في أفكر، هناك الكثير من الأمور التي لم تتضح لما بعد يورو 2024".

وأكد: "لم أوقع عقد مع أي نادٍ للموسم القادم حتى الآن، يجب أن يتضح هذا الأمر أولاً".

بالنسبة لاحتمالية تمديد عقده مع ريال مدريد لموسم إضافي، أجاب: " يمكنني اللعب وإلا ما كنت سأعود مع المنتخب، أشعر بجاهزيتي من الناحية البدنية".

لم يُعلن توني كروس بعد عن قراره بالاستمرار في ريال مدريد لموسم آخر بعد نهاية الموسم الحالي.

شارك اللاعب الدولي الألماني مع ريال مدريد في 38 مباراة خلال موسم 2023-2024، وسجل هدفًا وصنع 7.