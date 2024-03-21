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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب عمان يهزم ماليزيا في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز منتخب عمان على نظيره ماليزيا  بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم 2026.

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ثنائية منتخب عمان جاءت بتوقيع كل من عصام الصبحي في الدقيقة 58 و محسن الغساني في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة صعد منتخب عمان لصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متساويًا مع قرجيكستان وماليزيا بنفس عدد النقاط.

ويتجدد اللقاء بين منتخبي عمان وماليزيا، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم 2026.

 

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