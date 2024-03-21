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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قطر تهزم الكويت بثلاثية في تصفيات كأس العالم

أكرم عفيف لاعب منتخب
أكرم عفيف لاعب منتخب قطر

حقق منتخب قطر الفوز على الكويت بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان حاسمًا لنتيجة نصف اللقاء الأول الذي لم تهتز فيه الشباك.

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التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة قطر والكويت

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وفي الشوط الثاني نجح المنتخب القطري في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وسجل ثلاثية جاءت بأقدام أكرم عفيف "هدفين" وأحمد الراوي في الدقائق 47 و 51 و 68 من عمر المباراة.

بدأ منتخب قطر المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: برشم

الدفاع: مهدي المعجبة ، محمد وعد ، طارق سلمان.

الوسط: أحمد فتحي ، جاسم جبر ، أكرم عفيف.

الهجوم: يوسف عبد الرازق ، لوكاس مينديز ، المعز علي ، عبدالله المعرفي.

بهذا الانتصار يرفع منتخب قطر رصيده إلى 9 نقاط ويعزز صدارته لترتيب المجموعة بعد تحقيق العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد منتخب الكويت عند 3 نقاط.

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