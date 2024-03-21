القنوات الناقلة لمباراة السعودية وطاجيكستان اليوم

تتجه أنظار الجماهير السعودي إلى ملعب الأول بارك مساء اليوم الخميس من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين السعودية وطاجيكستان في إطار تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد طاجيكستان في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة عبر قناتي AL-Kaas HD و Alkass Two HD القطرية الحاصلة على حقوق اللقاء، بصوت المعلق الرياضي الرياضي خالد الحدي، بالإضافة إلى قناة Varzish Sport HD.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب السعودي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد العويس.

الدفاع: علي البليهي - علي لاجامي - متعب الحربي.

الوسط: ناصر الدوسري - سامي النجعي - محمد كنو - سعود عبد الحميد.

الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان.