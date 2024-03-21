شيرين وميمي جمال وفريدة سيف النصر ودينا الشربيني.. الأم بين أجيال مختلفة في دراما رمضان 2024

شهدت الدراما الرمضانية 2024، تواجد مميز لدور الأم بين أجيال مختلفة من رموز الفن الكبار وبين الشابات اللاتي أثبتن صدقهن في الدور بسلاسة وخفة ظل وتأثير قوي.

قائمة الأمهات في دراما رمضان 2024 وصور غير تقليدية

تأتي احتفالات عيد الأم لهذا العام بالتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك، لذا سنستعرض أبرز أدور الأمهات اللاتي حققن صدى إيجابي واسع لدى المشاهد.

ميمي جمال في مسلسل كامل العدد

بدايةً من الفنانة الكبيرة ميمي جمال التي قامت بدور الأم والحماة في مسلسل كامل العدد +1، وتميز دورها بروحها المرحة والتي تبحث عن راحة زوجة ابنها وأحفادها وتشاركهم فيما يفضلوه رغم فارق السن الكبير بينهم.

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمى جمال، جيهان الشماشرجى، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى

شيرين في مسلسل أشغال شقة

وعلى نفس الخط الدرامي الكوميدي تقدم الفنانة شيرين دورها كأم في أحداث مسلسل “أشغال شقة” جمعت بين خفة الظل والصرامة والتدخل في شئون نجلها بالكامل، الأمر الذي يجعل علاقته بزوجته متوترة دائمًا.

مسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين... ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

انتصار في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

أما عن انتصار التي قدمت دور الأم ببراعة في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” وخرجت بصورة الزوجة والأم التي أهلكتها الحياة ولازالت تبحث عن سبل للرزق للحفاظ على منزلها وبناتها من الاحتياج.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من بطولة محمد محمود، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد

وتابعنا دينا الشربيني للسنة الثانية على التوالي في دور الأم داخل أحداث مسلسل “كامل العدد +1”، الدور الذي يجمع بين صرامة الام التقليدية ومواكبة الجيل الحالي بأفكاره ومعتقداته المختلفة، وحبها الجديد لزوجها ، والجمع بين عملها وسعادة زوجها وراحة أبنائها.

فريدة سيف النصر في مسلسل العتاولة

ومع الفنانة القديرة فريدة سيف النصر في دور الأم الشعبية في مسلسل “ألعتاولة” ذات الكلمة المسموعة والتي لاترد، وتحترمها المنطقة بأكملها.

مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، كارق لطفي، باسم سمرة، زينة، محمد نجاتي، مي كساب، ميمي جمال، هدى الأتربي، ومن تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

الثنائي بسمة وصابرين في مسلسل مسار إجباري

وفي دور جمع بين الأم والزوجة والضرة، اجتمع كلا من الفنانة صابرين والفنانة بسمة في أحداث مسلسل مسار إجباري، وأخذ دورهما 3 محاور ، محور الام التي تخاف على ابنائها ودور الزوجة العاشقة لزوجها والتي تحافظ له على حياته واستقرارها رغم سفره طوال الوقت، ودور الضرة حينما تكتشف صابرين بأن بسمة هي الزوجة الثانية لزوجها محمود البزاوي.