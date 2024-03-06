صالون جامعة النيل يطرح رؤية اقتصادية خارج الصندوق

يطرح "صالون النيل" الشهري المنبثق عن جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رؤية اقتصادية خارج الصندوق.

ويستضيف "صالون النيل" في النسخة الثانية عادل اللبان، نائب رئيس مجلس الإدارة_ البنك الأهلي المتحد، في لقاء بعنوان "خارج الصندوق اقتصاديا: رؤية بديلة" اليوم الأربعاء الموافق ٦ مارس الجاري، في الساعة السابعة مساء بمقر جامعة النيل بالشيخ زايد.

رؤية جامعة النيل في مناقشة قضايا المجتمع

ورحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بالأفكار والقضايا والموضوعات التي يتناولها صالون النيل، والتي تعتمد على رؤية الجامعة في المشاركة المجتمعية ومناقشة كافة القضايا التي تهم الشارع المصري وطرحها للنقاش والحوار المجتمعي وتقديم الحلول المناسبة لها.

وأشار أن صالون النيل يعد بمثابة "مركز فكر استراتيجي" يعمل على تقديم رؤى وحلول لكافة المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث يطرح صالون النيل في كل لقاء من لقاءاته قضايا اقتصادية وثقافية ومجتمعية بالإضافة إلى فتح النقاش الفعال حول الموضوعات الحيوية التي تمثل بعداً استراتيجياً لمصر، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع القرار.

ولفت رئيس جامعة النيل الأهلية النظر إلى أن الجامعة تمتلك قدرات وإمكانيات علمية وبحثية قادرة على التصدي لقضايا الاقتصاد وطرح حلول للقطاع الصناعي وتقديم مختلف الرؤى في جذب الاستثمارات بمشاركة مختصين من داخل الجامعة وخارجها.

وقال رئيس جامعة النيل، إن نسخة الصالون اليوم والتي يقدم فيها عادل اللبان، نائب رئيس مجلس الإدارة_ البنك الأهلي المتحد وعضو مجلس أمناء جامعة النيل، رؤية اقتصادية مختلفة من شأنها ان تساعد الدولة في حلول وأطروحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة وأن توقيت الصالون وعنوان اللقاء يتزامن مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وجهود الدولة لحلها والإجراءات غير المسبوقة من القيادة السياسية لاحتوائها.

جدير بالذكر أن ضيف "صالون النيل" عادل اللبان، يحمل شهادة ماجستير بدرجة امتياز في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشغل اللبان عدداً من المناصب المهمة الدولية في القطاع البنكي، إضافة إلى ذلك فإن اللبان عضو مجلس إدارة في عدد من المؤسسات المصرفية والمهنية.

وافتتح صالون جامعة النيل أولى جلساته بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والحديث عن «مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024»،

