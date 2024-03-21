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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة قطر والكويت

مباراة قطر والكويت
مباراة قطر والكويت

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة قطر والكويت الجارية الآن على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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تشكيل منتخب الكويت المتوقع ضد قطر اليوم

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تشكيل قطر المتوقع ضد الكويت اليوم في تصفيات كأس العالم

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان حاسمًا لنتيجة نصف اللقاء الأول الذي لم تهتز فيه الشباك.

بدأ منتخب قطر المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: برشم

الدفاع: مهدي المعجبة ، محمد وعد ، طارق سلمان.

الوسط: أحمد فتحي ، جاسم جبر ، أكرم عفيف.

الهجوم: يوسف عبد الرازق ، لوكاس مينديز ، المعز علي ، عبدالله المعرفي.

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