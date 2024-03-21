تشكيل قطر المتوقع ضد الكويت اليوم في تصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب قطر مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب الكويت على ملعب جاسم بن حمد، لحساب لقاءات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



تشكيل قطر المتوقع ضد الكويت في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: مشعل برشم.

الدفاع: لوكاس مينديش، بسام الراوي، همام الأمين.

الوسط: عبد العزيز حاتم، جاسم جابر، أحمد فتحي، إسماعيل محمد.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، أحمد علاء.



وتنطلق صافرة مباراة قطر والكويت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تذاع مباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم عبر فضائية bein sports HD 1، وقناة الكأس1.

ويتواجد منتخبا قطر والكويت في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جوارهما منتخبي الهند وأفغانستان.

ويحتل منتخب قطر صدارة المجموعة بعد استهلال مشواره بفوز كبير على أفغانستان بنتيجة 8-1، ثم الانتصار على الهند بنتيجة 3-0.