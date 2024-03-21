تشكيل منتخب الكويت المتوقع ضد قطر اليوم

يحتضن ملعب جاسم بن حمد، صدام كروي مشتعل مساء اليوم الخميس، عندما يلتقي منتخب قطر ونظيره الكويت، في المباراة التي تجمعهما لحساب لقاءات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة مباراة قطر والكويت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تذاع مباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم عبر فضائية bein sports HD 1، وقناة الكأس1.

ويدخل منتخب قطر مواجهة الكويت بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما تمكن من حصد لقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على الأردن في المباراة النهائية خلال شهر فبراير الماضي



تشكيل الكويت المتوقع ضد قطر

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور.

الدفاع: خالد محمد إبراهيم، حسن حمدان، راشد الدوسري، مشاري غنام.

خط الوسط: عذبي شهاب، أحمد الظفيري، رضا هاني، محمد الهويدي.

الهجوم: محمد دحام، يوسف ناصر.