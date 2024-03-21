منها تحسين نوعية النوم.. 5 طرق تمنع ظهور الخرف

الحصول على نوم جيد، والتحكم في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، والاهتمام بجودة السمع، يمكن أن يساعد في منع ظهور الخرف.

وقالت آنا بوغوليبوفا، الأستاذة في جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية، في مقابلة: "في منتصف العمر، ينبغي اتخاذ تدابير معينة لمنع تطور مرض الزهايمر".

الوقاية من فقدان السمع

وفقا للبروفيسورة بوغوليبوفا، بعد 55 عاما، يواجه كل شخص ثالث مشكلة مثل فقدان السمع، ولا ينبغي تجاهل ذلك واعتباره سمة طبيعية مرتبطة بالعمر قد يعني هذا التغيير أن الشخص معرض لخطر متزايد للإصابة بالخرف.

تحسين نوعية النوم

هناك إجراء وقائي مهم آخر يساعد على الوقاية من الخرف وهو الوقاية من الأرق، وأشارت إلى أن نحو 15 بالمئة من حالات الخرف ترتبط ارتباطا وثيقا بضعف النوم وعدم كفايته.

الوقاية من مرض السكري

يسبب داء السكري من النوع الثاني تغيرات مرضية في الأوعية الدموية والدم والدورة الدموية، مما يؤثر بشكل مباشر على الدماغ من المهم منع تطور ارتفاع السكر في الدم والسكري.

السيطرة على الكولسترول

عندما تزيد مستويات الكوليسترول عن 6.5 ملليمول لكل لتر، يزداد ترسب بيتا أميلويد في الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

السيطرة على ضغط الدم

بعد 40 عاما يجب الحفاظ على ضغط الدم الانقباضي عند مستوى لا يتجاوز 130.