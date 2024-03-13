28 لاعبا في قائمة المنتخب السعودي استعدادا لمواجهتي طاجيكستان

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف المنتخب السعودي منتخب طاجيكستان مارس الجاري على استاد الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في يوم 26 من ذات الشهر على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.

وضمت قائمة مانشيني 28 لاعبًا، وهم : محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة "الرياض"، بدءًا من يوم الأحد القادم.

يذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة السابعة ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بجانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.

ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد ست نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والاردن.