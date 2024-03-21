نادي الاتحاد السعودي يرفع شكوى لاتحاد الكرة بسبب كأس السوبر

رفع نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى إلى اتحاد الكرة بسبب تضرره من كرة استدعاء لاعبيه الدوليين قبل بطولة كأس السوبر.

وذكرت إدارة النمور للاتحاد السعودي لكرة القدم أنها الأكثر تضررًا من استدعاء لاعبي المنتخب إلى القائمة الدولية من بين أطراف بطولة كأس السوبر وتطلب حل لهذه المشكلة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباريات كأس الملك السعودي

وتأهلت 4 فرق إلى بطولة كأس السوبر السعودي وهي الهلال والاتحاد والنصر والوحدة، وستقام مباراة الدور نصف النهائي يوم 8 أبريل المقبل، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة .. والهلال ضد النصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم 11 أبريل على ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي الإماراتيه.