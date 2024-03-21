رامز جلال يغازل آيتن عامر وسمية الخشاب في "رامز جاب من الآخر"

حلت الفنانتان سمية الخشاب وأيتن عامر ضيفتين اليوم الخميس، في الحلقة الحادية عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الحلقة سخر رامز جلال من آيتن عامر وسمية الخشاب، قائلا: " عملو قلق في الوسط الفني مبطرخين ومقلبظين عمالين تأكلو فول باللية، ده في ناس في سنكو وصلو للعالمية، ما تلمي نفسك يبت انتي وهي، هتواجهو بعض وهنعرف مين فيكو الجاني ومين الضحية، معانا ومعاكو الفتة والتقلية القلمظية والشركسية آيتن عامر وسمية الخشاب"

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.